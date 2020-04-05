جنوب السودان تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن نائب رئيس جنوب السودان، ريك مشار، اليوم الأحد أن البلاد سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات نائب رئيس حكومة جنوب السودان الذي قال إن "المريضة التي تبلغ من العمر 29 عاما وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير/ شباط وإنها تتلقى العلاج في حجر صحي".

وكشف الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في القارة الأفريقية تجاوزت 8 ألاف حالة.

ويضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة، حيث تم تسجيل حالات الإصابة بنحو 51 دولة معظمها في شمال أفريقيا وأقلها سجل في شرق أفريقيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.