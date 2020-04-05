خبير: وفيات كورونا في بريطانيا قد تتراوح بين 7 آلاف و20 ألفا

قال نيل فيرجسون، الأستاذ في جامعة إمبريال كوليدج لندن، والذي ساعد في تحديد شكل استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في المملكة المتحدة قد يرتفع إلى ما بين سبعة آلاف وعشرين ألفا في ظل الإجراءات المتخذة لإبطاء انتشاره.

وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في علم الأوبئة، في مقابلة ببرنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "كان لدينا منحنى ينمو تصاعديا من حالات العدوى والذي أوقفناه في مرحلة ما".

وتابع قائلا "ليست لدينا حاليا القدرة على تحديد عدد من أصيبوا بالعدوى، سيأتي هذا مع اختبارات الأجسام المضادة، لذا فإننا نجري تقديرات إحصائية لهذا وهي تقديرات تخضع لدرجة معينة من الشك".

وأضاف "نعتقد أنها قد تكون عند أي نقطة بين نحو سبعة آلاف أو أعلى كثيرا إلى ما يزيد قليلا عن 20 ألفا".

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.