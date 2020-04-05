بعد تفشي الفيروس في البلاد… إسرائيل تجري تدريبات عسكرية طبية لمكافحة كورونا

وذكرت القناة العبرية الـ"20"، ظهر اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اشترك في مناورات عسكرية مع طواقم طبية ومستشفى "يوسبيتال" بمدينة إيلات بهدف التدريب على مواجهة كورونا، رغم تفشيه في إسرائيل.

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(צילום: דינה פרנקל- סורוקה) pic.twitter.com/4DLKgezjpH — ערוץ 20 (@arutz20) April 5, 2020

وأفادت القناة بأن المناورات العسكرية أجريت الأسبوع الماضي، حيث شاركت مستشفى سوروكا مع سلاح الجو الإسرائيلي للتدريب على مواجهة الطوارئ، حيث تم التدريب على نقل مرضى مصابين بفيروس كورونا من طائرة هليكوبتر إلى داخل المستشفى، مع التدريب على اتخاذ كل الوقاية الطبية اللازمة للأطقم العسكرية والطبية المشاركة في المناورات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 8018، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 47 شخصا.

وذكر آخر تحديث للوضع من إسرائيل، في وقت متأخر يوم السبت، أنه كان هناك 7851 حالة إصابة، بما في ذلك 423 إصابة جديدة و43 حالة وفاة في البلاد.

حتى الثامنة صباح اليوم الأحد، كانت حصيلة الإصابات في إسرائيل 8018 حالة و46 حالة وفاة وشفاء 477 حالة، وفقا لوزارة الصحة، وزادت حالة وفاة ظهر اليوم الأحد.