تسجيل
13:04 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    في أجواء حرب... ضحايا كورونا في فرنسا لا يحصلون على "نهاية رحيمة"

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (109)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104502/07/1045020730_0:290:3124:2048_1200x675_80_0_0_891513391b62d017c02fe11279a6d3e0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004051045076835-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%A9/

    في حين يواجه الأشخاص الأكثر تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفاة مؤلمة نتيجة الاختناق وضيق الصدر الناجم عن الالتهاب الرئوي، يكافح أخصائيو الرعاية التلطيفية في فرنسا لمنح هؤلاء الضحايا نهاية "إنسانية" قدر المستطاع.

    مع تفشي الجائحة بسرعة كبيرة، تتبادل فرق الرعاية في شرق البلاد -المتضرر بشدة من المرض- تجاربها حول كيفية اتخاذ قرارات صارمة بشأن من الذي يجب أن يحصل على أسرة الرعاية المركزة عالية التكلفة، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

    وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
    © REUTERS / Benoit Tessier
    فرنسا تؤكد إصابة 600 عسكري بفيروس كوونا

    يرى البروفيسور أوليفييه غورين، الذي يرأس جمعية طب الشيخوخة الفرنسية (SFGG)، أن مثل هذه الإجراءات قد تكون عديمة الجدوى وقاسية لبعض المرضى، لكن اختيار من يجب إنعاشه هو ما تفعله فرق العناية المركزة طوال الوقت.

    من جانبه يقول الدكتور ثيبود سومان، أخصائي الرئة، والذي يعمل في وحدة للعناية المركزة: "منذ قبل كورونا، نعلم أن الإنعاش ليس مفيدًا على المدى الطويل بالنسبة لبعض المرضى الذين يعانون من مشاكل مزمنة ويتعرضون لصعوبات شديدة في التنفس. سنجعلهم يعانون بلا جدوى".

    الوداع الرحيم

    يقول البروفيسور ريجيس أوبري، الرئيس السابق لجمعية الرعاية التلطيفية الفرنسية (SFAP)، والذي يعمل في وحدة خاصة بـ"كوفيد 19" في شرق فرنسا:

    مع وفاة الضحايا دون استشعار قرب الأصدقاء والعائلة -خوفًا من العدوى- كان علينا جعل نهاية حياتهم مريحة قدر الإمكان. فقط لأننا في حالة طارئة لا يجب نسيان أن نكون بشر.

    دشنت الجمعية خطًا ساخنًا لتقديم المشورة للأطقم التابعة لها في منازل كبار السن، والتي توفي بها أكثر من ألفي شخص في فرنسا منذ بدء الجائحة. وقالت الجمعية إنه ينبغي تقديم دعم طبي أكبر للمنازل للرعاية التلطيفية، ودعا آخرون إلى رفع القيود المفروضة على استخدام بعض الأدوية خارج المستشفيات.

    امرأة ترتدي قناعا واقيا في باريس، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا 1 فبراير 2020
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    الاتحاد الفرنسي للمستشفيات: العدد الحقيقي لوفيات فيروس كورونا أكبر بكثير من المعلن

    على جانب آخر، حذر الدكتور برنارد ديفالويس، طبيب الرعاية التلطيفية في بوردو، من أنه مع وجود تقارير عن نقص المورفين وميدازولام -عندما يستخدمان معًا يساعدان على تسكين آلام اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان- سيكون هناك "جاذبية لعمليات القتل الرحيم" في دور رعاية المسنين، حيث يواجه كبار السن معاناة شديدة من الاختناق.

    وأضاف أن فرنسا كان يجب أن يكون لديها "احتياطي استراتيجي من الميدازولام"، مشيرًا إلى أنه اقترح إنشاء واحد قبل 15 عامًا لاستخدامه في الأوبئة من النوع الذي يشهده العالم الآن. وقال إن صعوبة التنفس المصاحبة الحالات الحادة لـ"كوفيد 19" تتسبب في آلام شديدة، وقد تستدعي إعطاء المرضى عقاقير مضادة للقلق عندما لا يزال بإمكانهم تناولها عن طريق الفم.

    تجنب الموت المروع

    مع ذلك، يقول ديفالويس إنه عندما يعاني المصابون بالفيروس من الاختناق، فإنهم يحتاجون إلى التخدير بسرعة كبيرة، وبالتالي على السلطات أن توجه صيدليات المستشفيات بإرسال إمدادات كافية من الأدوية مثل الميدازولام إلى دور رعاية كبار السن، والتي عادة لا يمكنها الوصول إلى مثل هذه المستلزمات.

    وأضاف:

    إنها مهمة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، يجب أن يتأكدوا من أن الضحايا لن يتعرضوا لوفاة مروعة.

    أما البروفيسور كلود جانديل، رئيس المجموعة الوطنية لأطباء المسنين، فيؤكد أن ما يصل إلى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في فرنسا تحدث في منازل رعاية كبار السن، وبالتالي يوصي بمنح مساعدي الرعاية الوصول إلى الأدوية التي طالبت بها جمعية الرعاية التلطيفية.

    POOL
    فرنسا تأمل في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة تأثير كورونا في مناطق الصراع

    ويقول إنهم بحاجة لتخفيف محنة "الاختناق" لدى العديد من النزلاء الذين لن يتم إدخالهم إلى المستشفى والذين سيموتون في المنازل.

    الوضع المحلي والعالمي

    سجلت فرنسا حتى اليوم، نحو 90 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 7500 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 15.4 ألف شخص، وتعد فرنسا خامس أكثر بلدان العالم تضررًا من حيث عدد الإصابات والرابعة من حيث الوفيات.

    عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.2 مليون إصابة، بينهم 65 ألف حالة وفاة تقريبًا، ونحو 250 ألف حالة شفاء.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 310 آلاف في الولايات المتحدة و130 ألفًا في إسبانيا و124 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

    وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
    أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (109)

    انظر أيضا:

    الجيش الفرنسي يعلن إصابة 4 من جنوده بفيروس كورونا غربي أفريقيا
    إطلاق الصاروخ الحامل "آريان 5" بنجاح من "كورو" الفرنسية
    وكالة الفضاء الروسية تجلي موظفيها من قاعدة "كورو" خوفا من كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على خلفية الساحة الحمراء الخالية من الزوار في موسكو، 31 مارس 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    البيع والشراء في زمن كورونا
    مبيعات الحجر الصحي الخيالية
    العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك