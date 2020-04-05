هولندا تسجل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، تسجيل 115 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1766 حالة.

أمستردام - سبوتنيك. وذكر المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان، "تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1766".

وأضاف المعهد "بلغت أعداد الإصابات 17851 إصابة بعد تسجيل 1224 إصابة جديدة بالفيروس".

وقال المعهد (RIVM) في هولندا، إن العدد الإجمالي للمصابين جراء العدوى قد ارتفع بنسبة 6٪ إلى 16،627 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف بيان المعهد أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى من الرقم الرسمي بسبب عدم وجود اختبار واسع النطاق للفيروس التاجي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.