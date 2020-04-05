 أمين الأمن القومي الإيراني: ترامب أكثر خطورة من فيروس كورونا

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مساء أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخطر من فيروس كورونا.

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن "فرض عقوبات على المعدات الطبية لبلاده هو إجراء غير قانوني وغير إنساني، بل هو انتهاك لحقوق الإنسان، ورمز أكيد على عداء الرئيس الأمريكي الواضح للشعب الإيراني.

وتابع علي شمخاني في تغريدته أن المعارضة الأمريكية بشأن تقديم تسهيلات مالية طلبتها إيران من صندوق النقد الدولي لتأمين المعدات الضرورية لمكافحة كورونا، هول دليل حقيقي على جرائم أمريكا ضد الإنسانية.

حظر المواد الطبية عن #ايران، إقدام غير قانوني وجريمة ضد البشرية جمعاء ومؤشر على كراهية #ترامب الواضحة للشعب الايراني. رفض #أمريكا لقرار صندوق النقد الدولي بشأن تقديم قرض مالي لـايران ليعيلها في مكافحة #كورونا جريمة بحقّ البشرية. #ترامب_اکثر_خطورة_من_کورونا — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 5, 2020

وأرفق أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، تغريدته، التي جاءت باللغتين، الفارسية والعربية، بهاشتاغ تحت عنوان "ترامب أخطر من كورونا".

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2483 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 3603 وفاة، و58226 إصابة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل/ نيسان" رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.