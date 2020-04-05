أعداد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكيا يتجاوز 8.5 ألف

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8503 حالة.

ووفقا للجامعة، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بوباء "كوفيد -19" قد وصل إلى 312 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 15 ألف حالة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستشهد " الكثير من الوفيات " جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن الأسبوعين المقبلين سيكونا الأقسى في فترة الوباء ببلاده.

وأشار ترامب إلى أن الحكومة ستوفر 29 مليون جرعة دواء مضاد لمرض الملاريا في الاحتياط الوطني الاستراتيجي لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر ترامب أنه سيأمر بتدخل آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مؤكدا انه سيتم نشر أن 1000 عنصر في مدينة نيويورك.

وشدد على ضرورة أن يتم توريد الموارد الخاصة بمكافحة الفيروس إلى كل أنحاء الولايات المتحدة بشكل عادل، مشيرا إلى أنه يجب رعاية كل البلاد وليس فقط أجزاء منها.

وسجلت اليوم السبت ولاية نيويورك، التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565، وهو أكبر بكثير من عدد المتوفين في أي ولاية أمريكية.