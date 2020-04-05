تسجيل
14:36 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    فيروس كورونا في هولندا

    أعداد الوفيات بفيروس كورونا في هولندا وبلجيكا تتجاوز ثلاثة آلاف

    © REUTERS / STRINGER
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104502/93/1045029323_0:110:2881:1730_1200x675_80_0_0_71d1ede62fe9c07266b24d6b798ae857.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004051045077470-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81/

    سجلت هولندا وبلجيكا، خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد. 19).

    أمستردام، هولندا
    © Photo / Pixabay/Laura Montagnani
    هولندا تسجل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766
    أمستردام - سبوتنيك. وقال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان صحفي اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، "منذ يوم أمس تم تأكيد وفاة 115 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد الوفيات إلى 1766 حالة وفاة في هولندا".

    وأشار المعهد إلى أن أعداد الإصابات "بلغت 17851 إصابة، وذلك بعد أن تم تأكيد إصابة  1224 شخصا منذ يوم أمس".

    وسجلت بلجيكا ارتفاعا في أعداد الإصابات مقارنة بهولندا، لتتخطى 19 ألف إصابة، فوفقا لبيان صادر عن الهيئة الاتحادية للصحة في بلجيكا، تم تسجيل 1260 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم أمس، ليصل إجمالي أعداد الإصابات إلى 19691 إصابة.

    وتركزت الإصابات الإقليم الفلمندي الذي سجل 776 إصابة، يليه على التوالي إقليم والونيا بـ301 إصابة، و169 إصابة في بروكسل، بينما لم يحدد مكان تواجد باقي الإصابات والبالغ عددها 14 حالة.

    كما أشارت هيئة الصحة البلجيكية إلى ارتفاع أعداد الوفيات، قائلة "تستمر أعداد الوفيات بالازدياد في بلجيكا لتصل إلى1447 حالة وفاة حتى الآن، بسبب جائحة كوفيد - 19، وذلك بعد تأكيد وفاة 164 شخص، خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية".

    ويذكر أن أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات في بلجيكا بلغ 5735 مريضا، بهد تأكيد دخول 499 مريضا إلى المستشفى في خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية، منهم 1261 مريضا في العناية المركزة، بينما سُمح لما مجموعه 3751 مريضًا بالخروج من المستشفى منذ 15 أذار/ مارس. بينما رتفع أعداد المرضى المصابين بكوفيد - 19 في المستشفيات في هولندا ليصل إلى 6875 مريضا، وذلك بعد دخول 253 مريضا منذ يوم أمس.

    واتخذت الحكومتان الهولندية والبلجيكية جملة من الإجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، تمثلت بإغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 أذار/مارس، والتي سيستمر العمل بها حتى ما يقارب أواخر الشهر الجاري.

    انظر أيضا:

    هولندا تسجل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766
    هولندا تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الضحايا 213
    هولندا تسجل 570 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا
    هولندا تسجل 148 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1487
    هولندا تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 1651 بعد تسجيل 164 حالة جديدة
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, بلجيكا, هولندا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على خلفية الساحة الحمراء الخالية من الزوار في موسكو، 31 مارس 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    البيع والشراء في زمن كورونا
    مبيعات الحجر الصحي الخيالية
    العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك