أعداد الوفيات بفيروس كورونا في هولندا وبلجيكا تتجاوز ثلاثة آلاف

سجلت هولندا وبلجيكا، خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد. 19).

أمستردام - سبوتنيك . وقال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان صحفي اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، "منذ يوم أمس تم تأكيد وفاة 115 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد الوفيات إلى 1766 حالة وفاة في هولندا".

وأشار المعهد إلى أن أعداد الإصابات "بلغت 17851 إصابة، وذلك بعد أن تم تأكيد إصابة 1224 شخصا منذ يوم أمس".

وسجلت بلجيكا ارتفاعا في أعداد الإصابات مقارنة بهولندا، لتتخطى 19 ألف إصابة، فوفقا لبيان صادر عن الهيئة الاتحادية للصحة في بلجيكا، تم تسجيل 1260 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم أمس، ليصل إجمالي أعداد الإصابات إلى 19691 إصابة.

وتركزت الإصابات الإقليم الفلمندي الذي سجل 776 إصابة، يليه على التوالي إقليم والونيا بـ301 إصابة، و169 إصابة في بروكسل، بينما لم يحدد مكان تواجد باقي الإصابات والبالغ عددها 14 حالة.

كما أشارت هيئة الصحة البلجيكية إلى ارتفاع أعداد الوفيات، قائلة "تستمر أعداد الوفيات بالازدياد في بلجيكا لتصل إلى1447 حالة وفاة حتى الآن، بسبب جائحة كوفيد - 19، وذلك بعد تأكيد وفاة 164 شخص، خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية".

ويذكر أن أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات في بلجيكا بلغ 5735 مريضا، بهد تأكيد دخول 499 مريضا إلى المستشفى في خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية، منهم 1261 مريضا في العناية المركزة، بينما سُمح لما مجموعه 3751 مريضًا بالخروج من المستشفى منذ 15 أذار/ مارس. بينما رتفع أعداد المرضى المصابين بكوفيد - 19 في المستشفيات في هولندا ليصل إلى 6875 مريضا، وذلك بعد دخول 253 مريضا منذ يوم أمس.

واتخذت الحكومتان الهولندية والبلجيكية جملة من الإجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، تمثلت بإغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 أذار/مارس، والتي سيستمر العمل بها حتى ما يقارب أواخر الشهر الجاري.