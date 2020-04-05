"العمر يقاس بالمحبة"... البابا فرنسيس يبدأ أسبوع الآلام

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، من يعيشون خلال أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد على عدم التركيز على ما ينقصهم والاهتمام بسبل تخفيف المعاناة عن الآخرين. أسبوع الآلام، اليوم بأحد السعف، من ساحة القديس بطرس الخاوية.

جاء ذلك في عظة البابا اليوم الأحد، وهو بداية أسبوع الآلام الذي يصل إلى عيد الفصح، وهي احتفالات دينية كانت تجتذب عادة عشرات الآلاف لساحة القديس بطرس وهم يحملون سعف النخيل وأفرع أشجار الزيتون، وعادة ما كانت تشهد الساحة مواكب طويلة من الأساقفة والقساوسة والمصلين، بحسب وكالة رويترز.

وفي عظته، حث البابا من يشاهدونه ويسمعونه على اللجوء إلى الله "في ظل مأساة الجائحة التي قوضت الكثير من عوامل الأمان الزائفة وقضت على الكثير من الآمال وخلفت شعورا بأننا وحدنا أثقل على قلوبنا".

لكنه قال إن الجائحة يمكنها أن تساعد في تحويل الخوف إلى خدمة.

وتابع البابا فرنسيس:"المأساة التي نشهدها تدعونا لأن نأخذ الأمور المهمة بجدية وألا تشغلنا الأمور الأقل أهمية.. أن نعيد اكتشاف أن الحياة لا قيمة لها إذا لم نستغلها في خدمة الآخرين. إذ أن العمر يقاس بالمحبة".

وأقيم القداس هذا العام من مذبح ثانوي خلف الشرفة الرئيسية، التي عادة ما يقف البابا فيها، ولم يحضره سوى نحو 24 شخصا من المستشارين والراهبات، وجوقة للترانيم، والذين التزموا جميعا بالتباعد الاجتماعي.

وأعلن مركز الحماية المدنية في العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، تسجيل 681 حالة وفة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 15 ألف شخص.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا إلى 124632 ألف، وبلغ عدد حالات الوفاة 15362 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و162 ألف إصابة، ونحو 63 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 244 ألفا.