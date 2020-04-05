621 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد. 19"، بانخفاض عن معدلات الوفاة المعلنة بالأمس.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان إنه "بحلول التاسعة صباح الخامس من أبريل، جرى فحص 195.524 شخصا، ثبتت إيجابية إصابة 47.806 منهم".

وقالت إنه من بين هؤلاء، "توفي 4934 شخصا".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت أمس السبت، تسجيل 708 وفيات جديدة رفعت إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 4313، وتسجيل 3735 إصابة جديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 41903.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 1.2 مليون شخص في نحو 206 دول، توفي بينهم أكثر من 60 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين 250 ألف شخص.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المحال والأماكن السياحية والعامة، بجانب فرض الإغلاق أو حظر التجول.