لحماية الفقراء من كورونا… إنشاء 180 مركزا لغسل الأيدي في نيبال

أعلنت مؤسسة خيرية صينية أنها تعتزم إنشاء 180 مركزا لغسل الأيدي، في نيبال، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المؤسسة، التي تعمل على دعم الفقراء والتخفيف من آثار الفقر، ستبنى 180 محطة في المناطق الفقيرة والنائية في نيبال، لحماية الناس من خطر انتشار المرض في المناطق الفقيرة، التي ربما لا يجد أهلها وسيلة لحماية أنفسهم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن غسل الأيدي هو أحد أهم الإجراءات الأساسية للحماية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ونشرت الشبكة صورا لمواطنيين في نيبال يقومون بغسل أيديهم، وأطفال يتعلمون كيف يحمون أنفسهم من كورونا، بينما يقوم آخرون بمساعدة الناس على تطهير أيديهم وتعليمهم الإجراءات الصحيحة لمحاربة المرض، في نيبال التي تم اكتشاف 9 حالات إصابة فيها حتى الآن.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

The China Foundation for Poverty Alleviation will build 180 hand washing stations in poverty-stricken areas in #Nepal to curb the spread of #COVID19.@WHO said washing hands is one of the basic protective measures against the coronavirus. pic.twitter.com/UcJE4bWtKs — CGTN (@CGTNOfficial) April 5, 2020

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 311 ألف مصاب ونحو 8500 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 130 ألف مصاب وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 124 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 97 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1400 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 89 ألف مصاب، وأكثر من 7500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 58 ألف إصابة، وأكثر من 3600 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 23 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 20 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 17800 إصابة، وأكثر من 1700 حالة وفاة، تليها كندا بـ 14 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة في كل منهما، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8 آلاف مصاب.