خلال ثوان... تطوير اختبار يكشف الإصابة بكورونا في فترة الحضانة

طور علماء في جامعة نيوكاسل البريطانية، اختبارا يمكنه كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل ظهور الأعراض.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، يمكن إجراء الاختبار في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول، ويعطي النتيجة خلال ثوان مثل اختبار الحمل.

ويعمل الاختبار على اكتشاف أي علامات مبكرة تظهر داخل الجسم عقب إثارة جهاز المناعة بسبب العدوى، بما يمثل إنذارا مبكرا.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد. 19"، بانخفاض عن معدلات الوفاة المعلنة بالأمس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 1.2 مليون شخص في نحو 206 دول، توفي بينهم أكثر من 60 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين 250 ألف شخص.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المحال والأماكن السياحية والعامة، بجانب فرض الإغلاق أو حظر التجول.