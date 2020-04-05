جراح أمريكا العام: نحن على موعد مع أسبوع "أحزان" أسوأ من هجمات 11 سبتمبر بسبب كورونا

حذر جراح الولايات المتحدة الأمريكية العام، جيروم آدامز، من أن الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أدامز في تصريحات مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "على الجميع أن يتوقع أسبوع أحزان هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فهو سيكون أسوأ من هجمات 11 سبتمبر أو بيرل هاربر".

After downplaying the threat of the deadly #coronavirus, US @Surgeon_General now warns: “This is going to be the hardest and saddest week of most Americans’ lives. This is going to be our Pearl Harbor moment, our 9/11.”



If only he’d warned this EARLIER.🤬pic.twitter.com/0wxKzDNTY4 — Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) April 5, 2020

​وتابع الجراح العام قائلا:"على الأمريكيين أن يستعدوا لتداعيات التدهور الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، هذا سيكون الأسبوع الأصعب والأكثر حزنا في حياة معظم الأمريكيين، بصراحة تامة".

وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة 300 ألف إصابة، وارتفع أعداد الوفيات 8400 شخص، بينهم أكثر من 3500 حالة وفاة في ولاية نيويورك وحدها.

وصدرت أوامر في معظم أنحاء البلاد بالبقاء في المنزل، وقال مسؤولون اتحاديون إنهم رأوا دلائل تشير إلى أن الناس يستمعون إلى الرسالة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

لكن إدارة ترامب تؤكد أيضًا أيضًا أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للعديد من الولايات.

وقال آدمز "ستكون هذه لحظة أسوأ من بيرل هاربر، وأسوأ من لحظة 11 سبتمبر، ولن تكون محلية فقط بل ستشمل كل الولايات".

وأضاف الجراح العام الأمريكي:"سيحدث ذلك في جميع أنحاء البلاد. وأريد أن تدرك أمريكا ذلك."

"My advice to America would be that these guidelines are a national stay at home order." -the United States Surgeon General holding up the Guidelines for all to see



These Republican governors are ignorant, cruel or both



pic.twitter.com/D9VEEcteIl — Riotwomennn Temporary Because Copyright BS (@RiotwomennnTemp) April 4, 2020

​بالنسبة لمعظم الناس، يسبب الفيروس أعراضًا خفيفة أو معتدلة، مثل الحمى والسعال الذي يزول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. بالنسبة للبعض، وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة، يمكن أن يسبب أعراضا أكثر حدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والوفاة.

ورفض عدد قليل من الولايات أن تأمر السكان بالبقاء في منازلهم. وقد سُئل آدامز في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة “إن بي سي نيوز" الأمريكية إن كان يجب أن ينضم إلى بقية الولايات.

وقال آدامز: "90 في المائة من الأمريكيين يؤدون دورهم، حتى في الولايات التي لم يكن لديهم فيها مأوى".

وتابع بقوله "ولكن إذا لم تتمكن من منحنا 30 يومًا، فاعطانا بعض المحافظين وحكام الولايات أسبوعًا وهذا لم يكن كاف".

واستمر بقوله "فليعطنا كل شخص ما يمكن القيام به، حتى لا نضغط على أنظمتنا للرعاية الصحية خلال هذا الأسبوع المقبل التي قد لا يمكنها تحمل الكارثة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏