73 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 73 وفاة جديدة و3135 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أعلن فيه ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بتركيا إلى 27069 والوفيات إلى 574 بعد تسجيل 3.135 إصابة و73 وفاة".

#عاجل | تركيا.. 3135 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 27 ألفا و69 (وزارة الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 5, 2020

وبحسب الوكالة، نقلا عن الوزير التركي، فقد سجلت تركيا 1042 حالة شفاء من فيورس كورونا، بينما يوجد 1381 شخصا في وحدات عناية المركزة.

#عاجل | تركيا.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 1042 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 5, 2020

ونوه قوجا إلى أن الفحوصات اليومية في تركيا تجاوزت الـ 20 ألف فحص لكشف فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت تركيا، مساء الجمعة الماضي في 3 أبريل/ نيسان، حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في خطاب نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إن حظر التجول سيكون لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وأشار أردوغان إلى أن الجميع ملزمون بوضع كمامات في أماكن الازدحام، لا سيما الأسواق والمحال التجارية اعتبارا من السبت.