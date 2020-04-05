للمرة الأولى... الكشف عن توزع إصابات كورونا في المحافظات السورية

جرب باحثون أتراك لقاحا خاصا ضد فيروس كورونا على الحيوانات وحصلوا على نتائج إيجابية.

ونقلت وكالة "نيو ترك بوست" عن وسائل إعلام أن عضو اللجنة العلمية التركية "أتيس كارا" أكد أنهم أجروا تجارب إيجابية للقاح خاص لفيروس كورونا لأول مرة على الحيوانات .

وأضاف كارا وفقا لما نقله الموقع " جربنا لقاح الفيروس التاجي على الحيوانات لأول مرة، وحصلنا على نتيجة إيجابية".

وكشف أن الدراسات مستمرة في تركيا بشأن إيجاد العلاج واللقاح اللازم للوباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.