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19:14 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
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    شركة مايكروسوفت

    غضب واسع بعد تصريح بيل غيتس بإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا في أفريقيا

    © East News / UPI Photo/keizo Mori
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (133)
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    تعرض مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس لوابلا من الانتقادات بعد أن نشرت مواقع إعلامية تصريحات له تتحدث عن إجراء تجارب اختبار لقاحات فيروس كورونا المستجد في أفريقيا.

    وبعد تصريحه الأخير الذي أعلن فيه تمويل إنشاء مصانع لاختبار لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، والتي ستعمل على إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات في المستقبل على حد قوله، انهالت الانتقادات من سكان جنوب أفريقيا حين نشرت بعض المواقع تصريحات نسبت له عن إجراء تجارب اللقاحات في بلادهم.

    وبحسب موقع "ثاوث أفريكان" كشف غيتس أن خططه لإجراء التجارب على اللقاحات ستتم في أفريقيا، (وهي معلومة غير دقيقة) مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع رئيس جنوب أفريقيا، لنفوذه الواسع وكونه رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي.

    وبدوره أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في تغريدة له على "تويتر" قال فيها: "مؤسسة غيتس دعمت احتياجاتنا الصحية لأعوام، وعرضوا علينا المساعدة في الاختبارات والأبحاث المبكرة، وأثنوا على إجراءات جنوب أفريقيا بشأن كوفيد 19".

    لكن هذا الإعلان لم يرق للكثيرين في جنوب أفريقيا وأفريقيا بشكل عام، واعتبروا أن الشعب الأفريقي ليس مكانا لإجراء التجارب، خصوصا بعد تصريح سابق من أحد العلماء الفرنسيين حول إجراء التجارب في جنوب أفريقيا.

    وبدوره تساءل رئيس قسم الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية كاميل لوكت:"هل يجب علينا إجراء هذه الدراسة في إفريقيا، حيث لا توجد أقنعة ولا علاج ولا رعاية مكثفة؟"  

    وأصبح موضوع التجارب والأبحاث على فيروس كورونا الشغل الشاغل للكثير من مشاهير البلاد حيث علق اللاعب الشهير المعتزل ديدييه دروغبا قائلا: "من غير المعقول أن نستمر في التحذير من هذا الموضوع، أفريقيا ليست مكانا للاختبارات، أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة والأهم من كل ذلك أنها تصرف عنصري".

    وأبدى الكثير من الأطباء استغرابهم من هذه التصريحات حيث قالت الدكتورة جاوا مابينغو في تغريدة لها حول الموضوع: "نحن نرفض اقتراح بيل غيتس هذا حول اختبارات اللقاح الجديد كورونا في أفريقيا. المشكلة في إيطاليا والولايات المتحدة والمقاطعات الأوروبية الأخرى. ليجروا بالاختبارات هناك".

    وبدروها نشرت صحيفة "نيوز 24" اعتذارا لمتابعيها عن نشر معلومة خاطئة حول إجراء الاختبارات في أفريقيا عن لسان بيل غيتس "نشرنا يوم السبت قصة عن دعم بيل غيتس إجراء اختبارات حول لقاح لفيروس كورونا في أفريقيا، هذا غير صحيح، ونعتذر عن الخطأ".

    وبحسب "رويترز"، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا وصل إلى 1585 حالة، و9 حالات وفاة، وفقا لإحصائيات السبت.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (133)

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    الكلمات الدلالية:
    بيل غيتس, فيروس كورونا, أفريقيا
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