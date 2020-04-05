غضب واسع بعد تصريح بيل غيتس بإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا في أفريقيا

تعرض مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس لوابلا من الانتقادات بعد أن نشرت مواقع إعلامية تصريحات له تتحدث عن إجراء تجارب اختبار لقاحات فيروس كورونا المستجد في أفريقيا.

وبعد تصريحه الأخير الذي أعلن فيه تمويل إنشاء مصانع لاختبار لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، والتي ستعمل على إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات في المستقبل على حد قوله، انهالت الانتقادات من سكان جنوب أفريقيا حين نشرت بعض المواقع تصريحات نسبت له عن إجراء تجارب اللقاحات في بلادهم.

وبحسب موقع "ثاوث أفريكان" كشف غيتس أن خططه لإجراء التجارب على اللقاحات ستتم في أفريقيا، (وهي معلومة غير دقيقة) مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع رئيس جنوب أفريقيا، لنفوذه الواسع وكونه رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي.

وبدوره أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في تغريدة له على "تويتر" قال فيها: "مؤسسة غيتس دعمت احتياجاتنا الصحية لأعوام، وعرضوا علينا المساعدة في الاختبارات والأبحاث المبكرة، وأثنوا على إجراءات جنوب أفريقيا بشأن كوفيد 19".

The @GatesFoundation has supported our health needs for many years. They have offered assistance with innovative mass-based testing kits and research. I spoke to @BillGates and he commended the swift and decisive action South Africa has taken on #COVID19. pic.twitter.com/CSfFLYqnzA — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) April 4, 2020

لكن هذا الإعلان لم يرق للكثيرين في جنوب أفريقيا وأفريقيا بشكل عام، واعتبروا أن الشعب الأفريقي ليس مكانا لإجراء التجارب، خصوصا بعد تصريح سابق من أحد العلماء الفرنسيين حول إجراء التجارب في جنوب أفريقيا.

Anyone else suspicious of Bill Gates plans for us? I am. I'm not letting the government stick a needle in my arm ever again. WTF https://t.co/o2HcwPTajl — Steph (@steph93065) April 5, 2020

وبدوره تساءل رئيس قسم الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية كاميل لوكت:"هل يجب علينا إجراء هذه الدراسة في إفريقيا، حيث لا توجد أقنعة ولا علاج ولا رعاية مكثفة؟"

وأصبح موضوع التجارب والأبحاث على فيروس كورونا الشغل الشاغل للكثير من مشاهير البلاد حيث علق اللاعب الشهير المعتزل ديدييه دروغبا قائلا: "من غير المعقول أن نستمر في التحذير من هذا الموضوع، أفريقيا ليست مكانا للاختبارات، أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة والأهم من كل ذلك أنها تصرف عنصري".

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

وأبدى الكثير من الأطباء استغرابهم من هذه التصريحات حيث قالت الدكتورة جاوا مابينغو في تغريدة لها حول الموضوع: "نحن نرفض اقتراح بيل غيتس هذا حول اختبارات اللقاح الجديد كورونا في أفريقيا. المشكلة في إيطاليا والولايات المتحدة والمقاطعات الأوروبية الأخرى. ليجروا بالاختبارات هناك".

We reject the suggestion the Bill Gates foundation test this new Corona vaccine in Africa. Italy, US and other European counties are struggling. Let them start there. #AfricansAreNotGuineaPigs — dr jowie.mbengo (@padapido) March 31, 2020

وبدروها نشرت صحيفة "نيوز 24" اعتذارا لمتابعيها عن نشر معلومة خاطئة حول إجراء الاختبارات في أفريقيا عن لسان بيل غيتس "نشرنا يوم السبت قصة عن دعم بيل غيتس إجراء اختبارات حول لقاح لفيروس كورونا في أفريقيا، هذا غير صحيح، ونعتذر عن الخطأ".

On Saturday, we published a story about philanthropist Bill Gates’ support for SA with Covid-19. We wrongly reported that Gates wants to test a “vaccine” in Africa. This is false. The Gates Foundation will support SA with testing kits and research. We apologise for the mistake. — News24 (@News24) April 5, 2020

وبحسب "رويترز"، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا وصل إلى 1585 حالة، و9 حالات وفاة، وفقا لإحصائيات السبت.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.