وزير الدفاع الأمريكي يؤيد إقالة قائد حاملة طائرات وسط أنباء عن إصابته بكورونا

ذكرت وكالة "رويترز" أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أيد قرار سلاح البحرية المثير للجدل بإقالة قائد حاملة طائرات تفشى فيها فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن إسبر في أول تعليق علني له على الإقالة اليوم:"الوزير مودلي اتخذ قرارا حازما .. قرارا صعبا. لدي إيمان كامل وثقة به وبقيادة البحرية وأؤيد قرارهم".

وأفادت "رويترز" عن وسائل إعلام أمريكية أن اثنين من زملاء القبطان في الأكاديمية البحرية وهما مقربان منه قالا إن أعراض المرض بدأت تظهر على الكابتن بريت كروزير قبل عزله من قيادة حاملة الطائرات تيودور روزفلت يوم الخميس ثم أثبت الفحص إصابته.

ولم ترد البحرية فورا على طلب للتعليق لكنها في العادة لا تناقش قضايا الأفراد تطبيقا لقوانين الخصوصية. كما لم ترد وزارة الدفاع فورا على طلب مماثل.

وكان القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي قد أعفى كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000، بعد رسالة لاذعة تم تسريبها طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة. وأثار القرار جدلا شديدا بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحارة في الحاملة يهتفون باسم كروزير وهو يرحل وطالب موقعو التماس على الإنترنت بإعادته إلى منصبه.