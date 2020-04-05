الملكة إليزابيث: نحن مع كل الدول في العالم لمواجهة فيروس كورونا

قالت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في خطاب موجه للشعب البريطاني، اليوم الأحد، إن بريطانيا مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.