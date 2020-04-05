الجيش التركي يحد من حركته في سوريا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن الحد من حركة الجيش التركي في سوريا، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية "تم اتخاذ قرار في مناطق العمليات العسكرية في سوريا بخفض تحركات الجيش التركي إلى أقل حد، إن لم يكن الأمر ضروريا، وذلك بسبب مكافحة خطر تفشي فيروس كورونا".

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.