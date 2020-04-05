تركيا توزع على مواطنيها 5 كمامات في الأسبوع مجانا

أعلن رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فاهرتين ألتون، توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وأضاف ألتون "بأمر من رئيس الجمهورية، سيتم تسليم الأقنعة للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 سنة"، مشيرا إلى أنه سيحصل كل مواطن يقوم بتعبئة استمارة على موقع تم إنشاؤه خصيصا لهذا الغرض على خمسة كمامات أسبوعيا عن طريق البريد".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.