مدير "الصحة العالمية": رئيسة المفوضية الأوروبية تقوم بدور قيادي في الحرب على كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، تقوم بعمل مهم في توحيد جهود الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب أدهانوم على "تويتر"، اليوم الأحد: "كل التقدير لما تقوم به رئيسة المفوضية الأوروبية من دور قيادي مهم يساهم في توحيد جهود الدول الأوروبية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وتابع: "التكاتف والاستجابة الجماعية ستساهم في إنقاذ حياة الناس ، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 311 ألف مصاب ونحو 8500 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 130 ألف مصاب وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 124 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

I appreciate @vonderleyen ‘a leadership and very important that European countries are working together to tackle #COVID19. Through solidarity and a whole-of-government response, we can save lives and slow the spread of the #coronavirus. Together! https://t.co/woDDiSIoIG — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 5, 2020

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 97 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1400 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 89 ألف مصاب، وأكثر من 7500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 58 ألف إصابة، وأكثر من 3600 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 23 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 20 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 17800 إصابة، وأكثر من 1700 حالة وفاة، تليها كندا بـ 14 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة في كل منهما، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8 آلاف مصاب.