إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تتخطى الـ 95 ألفا والوفيات لأكثر من 1.4 ألف

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" الذي يجري إحصائيات حول معدل الإصابات في ألمانيا، اليوم الاثنين ،أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت 3677 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 95391 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف المعهد أن 92 شخصا في المجمل لاقوا حتفهم جراء الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1434 .

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.