غوتيريش يدعو المجتمع الدولي لحماية النساء من العنف المنزلي وسط أزمة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الأحد، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة ما أسماه بـ "الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات"، خاصة المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كإجراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأمين العام في رسالة مصوره وجهها للمجتمع الدولي على موقع المنظمة العالمية: إن "العنف لا يقتصر على ساحة المعركة، حيث بالنسبة للعديد من النساء والفتيات أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة أمان لهن، منزلهن".

وأضاف غوتيريش قائلا: إن "الجمع بين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، وكذلك القيود المفروضة على الحركة، أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لأنواع من الإساءة في جميع البلدان تقريبا".

وكشف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الإحصاءات أظهرت، حتى قبل الانتشار العالمي للفيروس، أن ثلث النساء حول العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن، مؤكدا على أن هذه المشكلة تؤثر على الاقتصادات المتقدمة والفقيرة على حد سواء.

وأوضح قائلا: "ما يقرب من ربع الطالبات الجامعيات في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضن للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك، في حين أصبح عنف الشريك حقيقة بالنسبة لـ 65% من النساء في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".