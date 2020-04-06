القوات الأمريكية تعلن حالة طوارئ صحية في قواعد باليابان

أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان، الفريق كيفين شنايدر، اليوم الاثنين، حالة طوارئ صحية عامة في قواعدها العسكرية بمنطقة كانتو في شرقي اليابان، التي تشمل طوكيو، والتي شهدت قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال شنايدر في بيان، نقلته "رويترز": "بسبب الزيادة المطردة في حالات كوفيد-19 بمنطقة طوكيو، أعلنت حالة طوارئ صحية عامة بمنطقة كانتو، هذا الأمر يشمل جميع منشآت الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية والمرافق في المنطقة".

في السياق ذاته، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن علاج محتمل لفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، ووصفه بالعقار العظيم لمعلاجة مرض (كوفيد_19).

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، إن عقار الكلوروكين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من هذا العقار، وتابع: "عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، ولا أروجه تجاريا... إذا نجح الأمر فسيكون من العار إذا لم نقم بذلك مبكرا... نأمل أن ينجح ذلك".