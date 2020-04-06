روحاني: لا نعلم متى ستعود المصانع للعمل في ظل انتشار فيروس كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إنه لا وقت معلوم لعودة المصانع للعمل مرة أخرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ووفاة 3603 أشخاص في إيران.

القاهرة - سبوتنيك. وقال روحاني في كلمة متلفزة "لا نعلم حتى الآن وقت عودة المصانع والمعامل للعمل"، مضيفًا "على الشعب أن يعلم أن العودة للعمل ستكون بالتدريج ووفقا لتعليمات وزارة الصحة".

وتابع روحاني القول، إن العالم أجمع يعاني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وصرح "العالم يمر بظروف عصيبة حتى الدول الغنية... لدينا بعض المشاكل أيضًا وعلينا أن نواجهها".

في سياق متصل، وجه المتحدث باسم الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، لوما للصين، في عدم إبلاغ العالم بجدية خطورة فيروس كورونا، واتهمها بإخفاء العدد الحقيقي لضحاياها.

ففي رده على سؤال لوكالة "الأناضول"، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، قال جيهانبور إن "الصين قامت بمزحة مؤلمة للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا".

وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك".