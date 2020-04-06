سنغافورة توفر 3.5 مليار دولار لدعم المتأثرين بكورونا

كشفت سنغافورة، اليوم الاثنين، عن توفيرها دفعة إنفاق اقتصادي إضافية، لدعم المتأثرين سلبا بالإجراءات المتبعة لمكافحة جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة المالية السنغافورية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" إنها ستوفر إنفاق اقتصادي حجمه 5.1 مليار دولار سنغافوري (3.55 مليار دولار أمريكي).

وسيوجه الإنفاق الاقتصادي الإضافي لدعم الأجور وتخفيف الرسوم وتمويل مدفوعات غير متكررة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية هينج سوي كيات، للبرلمان اليوم الاثنين، "هذه ميزانية غير مسبوقة لأوقات غير عادية".

يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين من كشف سنغافورة عن إجراءات دعم جديدة بأكثر من 30 مليار دولار سنغافوري، تأهبا لركود اقتصادي قد يكون الأسوأ الذي تواجهه الدولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏