إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وست مقاطعات ولا إغلاق للمدن

صرح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنه يعتزم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و6 مدن أخرى، في 7 أبريل/ نيسان الجاري، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

طوكيو- سبوتنيك وقال آبي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "أعتزم إعلان حالة الطوارئ في السابع من أبريل الجاري".

وتابع "سيتم تطبيق حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وست مقاطعات أخرى، من بينها أوساكا وكاناغاوا وهيوغو".

في الوقت نفسه، أشار آبي إلى أنه "على عكس الدول الأجنبية الأخرى، لن يتم إغلاق المدن".