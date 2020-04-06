الصين تفرض غرامة 4.3 ألف دولار على كل من يخفي إصابته بكورونا قبل دخوله البلاد

أعلن نائب رئيس إدارة الرقابة الصحية في الجمارك الصينية، سون يويتشتانغ، اليوم الاثنين، فرض غرامة مشددة على من يخفي إصابته بكورونا.

بكين - سبوتنيك. قال يويتشتانغ إن الركاب الذين سيخفون المعلومات عن أعراض مرض أو عن رحلاتهم إلى بلدان ذات أوضاع وبائية غير مواتية سيتعرضون لغرامة مالية بقيمة 30 ألف يوان (نحو 4.3 ألف دولار).

وقال المسؤول الصيني في إحاطة إعلامية: "على الانتهاكات المذكورة ستصدر الجمارك توبيخاً وتفرض غرامة تصل إلى 30 ألف يوان على المخالفة الإدارية. في حال وجود ظروف مشددة، سيتم تسليم المخالفين إلى سلطات إنفاذ القانون للمحاكمة بقضايا جنائية".

ووفقاً له، هناك أشخاص عند تعبئتهم استمارات حول الحالة الصحية عند دخول البلد يخفون وجود أعراض لديهم، أو يتناولون الأدوية في الطائرة ويخفون ذلك عند عبورهم للحدود.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.‏

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم واقترب عدد الوفيات من 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألف.