ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 3737 حالة والإصابات تتخطى 60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 3739 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 60500 شخص.

وقال الناطق باسم الوزارة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل 136 حالة وفاة و2274 إصابة في الأربع والعشرين الساعة الماضية. وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 60500، بينهم 4083 في وضع حرج، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفا و236 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 136 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3739 شخصا، فيما تعافى 24236 شخصا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه لا وقت معلوم لعودة المصانع للعمل مرة أخرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، مضيفًا: "على الشعب أن يعلم أن العودة للعمل ستكون بالتدريج ووفقا لتعليمات وزارة الصحة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏