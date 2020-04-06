بوتين ونتنياهو يتفقان على تعاون في شراء المعدات الطبية وتسهيل حركة التنقل بين البلدين

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على السماح بالتنقل بين البلدين من أجل تأمين العودة للمواطنين العالقين إلى بلادهم.

رام الله - سبوتنيك. وذكر أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، في بيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأ الرئيس بوتين خلالها رئيس الوزراء نتنياهو والشعب الإسرائيلي بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي وتمنى النجاح لرئيس الوزراء في مكافحة فيروس كورونا".

وتابع البيان: "تحدث الزعيمان عن إقامة تعاون بين البلدين بما يخص شراء المستلزمات الطبية واتفقا على السماح بالتنقل بين روسيا وإسرائيل كي يستطيع مواطنو البلدين العودة إلى بلادهم".

وفي وقت سابق، أصدر نتنياهو تعليماته بفرض الحجر الصحي الإلزامي على جميع الإسرائيليين العائدين من الخارج، ودعا جميع الإسرائيليين إلى ضرورة وضع الأقنعة الواقية في الحيز العام.

وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل على مفترق طرق مهم، فإما أن تنجح فِي كبح انتشار الفيروس أو أن تتدهور إلى حالة قد تنتهي بوفاة ما لا يقل عن خمسة آلاف إسرائيلي.