بلجيكا تسجل 185 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 1632

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 185 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء إلى 1632 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمركز الطبي للأزمات، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم إدخال 420 شخصا إلى المستشفى، مما رفع إجمالي عدد المرضى في المستشفيات البلجيكية إلى 5840، منهم 1261 في العناية المركزة، وذلك حسب وكالة الأنباء البلجيكية.

وأضافت أن "عدد الوفيات في بلجيكا منذ انتشار وباء كورونا وصل إلى 1632 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 20814 حالة.

واتخذت الحكومة البلجيكية جملة من الإجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، تمثلت بإغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 مارس/ آذار، والتي سيستمر العمل بها حتى أواخر الشهر الجاري.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.