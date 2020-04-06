موسكو: بوتين ونتنياهو يعربان عن رغبتهما في تعزيز التنسيق لمكافحة "كوفيد 19"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية، عن عزمهما تعزيز التنسيق في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين:

"نوقشت بعض القضايا الموضوعية بشأن التعاون الثنائي. وتم التعبير عن موقف متبادل لتعزيز التنسيق في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

وكانت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية ("أتور")، مايا لوميدزه، أعلنت يوم الأربعاء 25 مارس/آذار، أن نحو 45 ألف سائح روسي يتواجدون في الخارج الآن في جميع أنحاء العالم.

وقالت لوميدزه، في كلمة لها خلال إيجاز: "الحدود مقفلة. كيف يكافح منظمو الرحلات الفيروس التاجي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.