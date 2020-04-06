خامنئي يصدر قرارا جديدا بشأن مكافحة كورونا... وروحاني يعلق

وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة وباء كورونا وإدارة تبعاته في البلاد.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن مكتب الرئيس حسن روحاني بعث برسالة إلى محمد باقر نوبخت مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، أبلغه فيها بتعقيب روحاني على قرار المرشد.

وكتب روحاني في تعقيبه على رسالة مكتب قائد الثورة: "يجب توفير احتياجات وزارة الصحة من هذا المصدر ولا بد من الاستفادة قدر الإمكان من الإنتاج الداخلي وخاصة من الشركات المعرفية. كما يجب تقديم المساعدات اللازمة لصندوق ضمان العاطلين عن العمل خلال الأسبوع المقبل، ومناقشة التفاصيل في المجلس الإقتصادي للحكومة".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 3739 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 60500 شخص.

وكان مستشار المرشد للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قد أعلن أن بلاده أنتجت للمرة الأولى علاجا لمرضى كورونا، وقال إن "من دواعي السرور أن كلية الصيدلة بجامعة الشهيد بهشتي وللمرة الأولى في إيران، أنتجت عقار فافوبيرافير، وقد تم وضعه تحت تصرف مستشفى مسيح دانشوري ضمن مراعاة المعايير القانونية وتأييد لجنة الأخلاق، ليستخدم لعلاج مرضى كورونا".

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، بأن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، تعافي من إصابته بفيروس كورونا.

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن مستشار المرشد الإيراني، الذي أعلن عن إصابته في 12 مارس/آذار الجاري، تعافى من المرض.