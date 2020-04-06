ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في سويسرا إلى 584

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 584 من 559 أمس الأحد.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة بالمرض زاد إلى 21652 من 21100، أمس الأحد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من مليون و280 ألف حالة، والوفيات أكثر من 70 ألف.