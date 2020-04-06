وزيرة: نيجيريا تطلب من مقرضين دوليين تمويلا لمكافحة كورونا

قالت وزيرة المالية النيجيرية، اليوم الاثنين، إن نيجيريا طلبت 6.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة زينب أحمد، في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا، القول إن نيجيريا طلبت 3.4 مليار دولار من الصندوق و2.5 مليار من البنك الدولي ومليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وقالت إن دعم الصندوق لن يرتبط ببرنامج رسمي ولن يحمل أي شروط.

وأصدر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، في نهاية مارس/ آذار الماضي، قرارا بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما.

وقال الرئيس النيجري، في كلمة نقلها التلفزيون إن هذه القيود ستسري على ولاية أوجون المجاورة للاجوس.

وأعلنت نيجيريا 232 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وخمس حالات وفاة.