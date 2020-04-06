رئيس وزراء بريطانيا يتحدث من داخل المستشفى.. والحكومة: القلق من استمرار الأعراض

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخضع تحت المراقبة الطبية في المستشفى الذي نقل إليه جراء استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد عليه.

وكتب جونسون على تويتر "بناء على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية لأنني ما زلت أعاني من أعراض الفيروس التاجي. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي بينما نعمل معًا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون "لديه أعراض متكررة لكورونا، إذ يعاني من السعال وارتفاع الحرارة، والقلق من استمرار هذه الأعراض عليه" وفقا لوكالة رويترز.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قال يوم الأحد، إن جونسون توجه للمستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

يتبع...