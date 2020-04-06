إسرائيل تنتج كمامات تناسب لحى المتدينين

قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الإسرائيليين الذين يطلقون لحاهم لاعتبارات دينية، سيكون بإمكانهم الحصول على كمامات طبية مفصلة لهم خصيصا لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا بدلا من مطالبتهم بحلق لحاهم.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، طلبت السلطات الإسرائيلية من الناس تغطية الفم والأنف في الأماكن العامة.

ولكن العديد من رجال الدين اليهودي والإسلامي وبعض رجال الدين المسيحي يطلقون لحاهم لأسباب دينية وهو ما أثار تساؤلات عن كيفية التعامل مع شعر الوجه فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

لكن إيتامار جروتو نائب المدير العام في وزارة الصحة قال في تصريحاته نقلتها وكالة "رويترز" إن الكمامات ستفصل بحيث تراعي اللحى.

وقال لراديو الجيش الإسرائيلي "نصدر تصريحا صناعيا لإنتاج الكمامات وهو ما يعني أنه خلال أيام ستكون هناك كمامات بأحجام مختلفة... فأصحاب اللحى سيكون بإمكانهم إيجاد المقاس المناسب".

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏ كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏