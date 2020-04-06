إصابات كورونا في السويد تتجاوز 7 آلاف والوفيات تقترب من 500

أعلن كبير مختصي الأوبئة في السويد، أنديرس تيغنيل، اليوم الاثنين، عن وصول عدد المصابين بمرض "كوفيد- 19" حتى الآن، إلى 7206 أشخاص، وعدد الوفيات إلى 477 شخصاً، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

ستوكهولم- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الرعاية الصحية في السويد، تم خلال الـ24 الساعة الماضية، تسجيل 376 حالة إصابة جديدة، و76 وفاة. وتشير سلطات البلاد إلى أن مختصي الوباء لم يلاحظوا حتى الآن، قفزة كبيرة في حالات الإصابة وحالات الوفاة من الفيروس.

ولم تفرض سلطات البلاد حتى الآن، تدابير الحجر الصحي الصارمة، في حين تعمل حالياً، في البلاد المدارس والمحلات التجارية وبيوت الحضانة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى.

لكن السلطات حذرت بالتزام مسافة بين الأشخاص والانتقال إلى العمل عن بعد في حال وجود إمكانية لذلك وتجنب اللقاءات مع المسنين.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.28 مليون إصابة، بينهم 70 ألف حالة وفاة، ونحو 270 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 330 ألفًا في الولايات المتحدة و135 ألفًا في إسبانيا و128 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.