أذربيجان تعفو عن عدد من المساجين بسبب انتشار فيروس كورونا

أصدر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الاثنين، عفواً عن نحو 100 سجين، أعمارهم فوق الـ65 عاماً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

باكو- سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي لرئاسة الدولة لوكالة "سبوتنيك": "وقع الرئيس إلهام علييف قرار عفو عن عدد من المحكومين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد".

والجدير بالذكر أن أذربيجان سجلت إصابة 641 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وتم شفاء 44 شخصًا، وتوفي سبعة أشخاص، ويواصل 590 شخصًا العلاج في المستشفيات.

وتتضمن قائمة العفو الصادرة أكثر من 100 شخص، بينهم الرئيس السابق لإدارة وزارة الأمن القومي الأذربيجانية السابقة، عاكف تشوفداروف.