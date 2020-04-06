النرويج تدرس حضور اجتماع "أوبك" في 9 أبريل

قالت وزارة النفط النرويجية، اليوم الاثنين، إن النرويج دعيت لحضور اجتماع أوبك في التاسع من أبريل/ نيسان، كمراقب وأنها تدرس الحضور إذا كانت هناك مشاركة واسعة.

كررت الوزارة القول، في رسالة بالبريد الإلكتروني، نقلتها "رويترز"، بأن أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية مستعد لإجراء تخفيضات إنتاجية بشكل منفرد إذا كانت ستعود بالفائدة على الاقتصاد.

لكنها قالت إنه لا توجد محادثات جارية مع شركات النفط في النرويج.