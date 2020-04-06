مدير عام "الصحة العالمية" للمشاركين في حملة "كن نشطا": سنهزم كورونا معا

وعلق أدهانوم، على مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنظمة الصحة العالمية في محاربة فيروس كورونا المستجد، بدعم حملة "كن نشطا"، التي تم إطلاقها في اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يوافق السادس من أبريل/ نيسان من كل عام.ويحتفل العالم في السادس من أبريل من كل عام باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام، منذ عام 2014، حيث حصل الاحتفال على دعم اللجنة الأولمبية الدويلة في ذلك العام، بعدما أعلنت الأمم المتحدة تأسيسه في عام 2013.وتهدف الحملة، التي تم إطلاقها في هذا اليوم إلى دعم جهود محاربة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وإلى تشجيع الناس على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة من أجل الحفاظ على صحة البشر، مع المحافظة على ممارسة الرياضة" وتقول منظمة الصحة العالمية إن "النشاط البدني المنتظم مفيد للجسم والعقل على حد السواء، وهو يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع والمساعدة على التحكم في الوزن وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض".

وكتب تيدروس أدهانوم، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "كورونا يؤثر علينا جميعا، لكننا نستطيع هزيمته بالتكاتف والعمل الجماعي".

ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية رسالة شكر لكل المشاركين في تلك الحملة، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إضافة إلى الأندية الرياضية واللاعبين.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 92 ألف مصاب، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 27 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 21 ألف إصابة وأكثر من 1600 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 21 ألف إصابة، وأكثر من 1800 حالة وفاة، تليها كندا بـ 15 ألف إصابة وأكثر من 250 حالة وفاة، ثم النمسا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 11 ألف إصابة وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة، وإسرائيل التي يوجد فيها أكثر من 8500 مصاب.