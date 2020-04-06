ميركل: فيروس كورونا أكبر اختبار يواجهه الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا هي أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ميركل، القول إنه من المهم أن يخرج التكتل قويا من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.

وقالت ميركل: "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه... نواجه تحديا صحيا كبيرا يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف".

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألف.