المملكة المتحدة تسجل 3802 إصابة جديدة بكورونا... وارتفاع الوفيات إلى 5373

القاهرة - سبوتنيك . وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان: "إنه بحلول التاسعة صباح السادس من نيسان/أبريل، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة"".

وأضافت أنه "تم تسجيل إصابة 3802 شخص ليرتفع الإجمالي إلى 51608 حالة".

وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع 621 ليصل إلى 4934 عند الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم الرابع من أبريل/ نيسان. وبحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بلغ إجمالي المصابين 47806 من بين 195524 خضعوا للفحص.

ودخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى لإجراء فحوص، اليوم الأحد، في إجراء وصفه مكتبه بأنه "خطوة احترازية" بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس.