رئيسة المفوضية الأوروبية: نمتلك غذاء جيدا بأسعار مقبولة رغم أزمة كورونا

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أوروبا تمتلك أغذية عالية الجودة وبأسعار مقبولة، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتبت فو دير لاين، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الإجراءات التي اتخذناها لدعم حركة البضائع في الاتحاد الأوروبي، ودعم حركة العمال الموسميين، تؤكد أن الدول الأوروبية تمتلك غذاء بجودة عالية، وبأسعار مقبولة".

وتابعت: "المفوضية الأوروبية تقوم، في الوقت الحالي، بتقديم مزيد من الدعم للمزارعين"، مضيفة: "مستعدون لتقديم كل الدعم لمزارعي الاتحاد الأوروبي".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

The measures we took to support the free movement of goods and travel for seasonal workers ensure that Europeans have high quality, affordable food despite the #coronavirus crisis. The @EU_Commission is now providing further support to our farmers. We stand by our farmers! pic.twitter.com/Mqxm4OilvT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2020

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 92 ألف مصاب، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 27 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 21 ألف إصابة وأكثر من 1600 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 21 ألف إصابة، وأكثر من 1800 حالة وفاة، تليها كندا بـ 15 ألف إصابة وأكثر من 250 حالة وفاة، ثم النمسا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 11 ألف إصابة وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8500 مصاب.