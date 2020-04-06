البابا فرنسيس يدشن صندوقا لمساعدة الدول الأكثر فقرا في مكافحة كورونا

قال الفاتيكان، اليوم الاثنين، إن البابا فرنسيس دشن صندوقا طارئا لمساعدة المناطق المتضررة بفيروس كورونا في الدول النامية.

وقال في بيان إن البابا خصص 750 ألف دولار من الأموال التي تحت تصرفه كمساهمة أولية. وطلب من الكنائس والأبرشيات المساهمة بقدر استطاعتها، وفقا لـ "رويترز".

وسيجري توزيع الأموال من خلال جمعيات الإرساليات البابوية التي تدعم عمل أكثر من 1100 أبرشية معظمها في أفريقيا وأوقيانوسيا وجزء من منطقة الأمازون.

وفي الشهر الماضي، تبرع البابا فرنسيس بثلاثين جهاز تنفس صناعي للمستشفيات الإيطالية في المناطق الأشد تضررا بجائحة فيروس كورونا.

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وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.