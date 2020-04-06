أدرعي: نحقق تقدما ملموسا لإيجاد "دواء كورونا"

‏قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن علماء إسرائيل يحققون تقدما ملموسا نحو إيجاد دواء لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أعلن معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي عن توصله إلى تقدم ملموس نحو إيجاد دواء لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وتابع: "جاء ذلك بعد أن نجح العلماء في المعهد، في الأيام الأخيرة، في إنتاج مضادات حيوية ضد الفيروس، مما قد يقربنا من الوصول لإنتاج دواء له"، مشيرا إلى أن المرحلة التالية ستكون العمل على إنتاج لقاح ضد الفيروس".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

أعلن معهد البحوث البيلوجية الإسرائيلي عن توصله إلى تقدم ملموس نحو إيجاد دواء لفيروس #كورونا بعد ان نجح العلماء في المعهد في الأيام الأخيرة إنتاج مضادات حيوية ضد الفيروس، مما قد يقرب من الوصول لانتاج دواء له وفي مرحلة لاحقة الى انتاج لقاح. pic.twitter.com/yD6060jb3Z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 6, 2020

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 92 ألف مصاب، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 27 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 21 ألف إصابة وأكثر من 1600 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 21 ألف إصابة، وأكثر من 1800 حالة وفاة، تليها كندا بـ 15 ألف إصابة وأكثر من 250 حالة وفاة، ثم النمسا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 11 ألف إصابة وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8500 مصاب.