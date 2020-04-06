إيطاليا: تسجيل 636 وفاة ونحو ألفي إصابة خلال 24 ساعة

أعلن أنجيلو بوريلي، رئيس خدمة الدفاع المدني بإيطاليا، أن عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد ارتفع بمقدار 636 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16523.

روما - سبوتنيك. وقال بوريلي في مؤتمر صحفي تقليدي اليوم الاثنين "اليوم مجموع الاصابات 93187 شخصًا، أي بزيادة 1941 إصابة مقارنة بالأمس".

وكانت وكالة الحماية المدنية قد أوضحت أمس أن "عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا قد ارتفع إلى 21815 اليوم الأحد مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996".

وأشارت إلى أن "عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 3977 مما يمثل انخفاضا بواقع 17 حالة من 3994 مريضا يوم الجمعة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يوم 11 آذار/مارس الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.