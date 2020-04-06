البنك الدولي: 80 % من طلاب العالم لا يذهبون إلى المدارس

قال البنك الدولي إن 80 % من طلاب العالم لا يذهبون إلى المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولفت البنك الدولي، إلى أن أزمة كورونا، أدت إلى آثار مدمرة على التعليم في العالم، مشيرا إلى أن نحو 80 في المئة، من التلاميذ لا يذهبون إلى المدارس بسبب انتشار الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19" وما تبعه من إجراءات حظر التجول والإغلاق الكامل، الذي فرضته بعض دول العالم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها البنك الدولي، على "تويتر"، اليوم الاثنين، أشار فيها إلى إجراء نقاش مباشر حول التعليم في وقت كورونا، غدا الثلاثاء، بحضور جيمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم في البنك.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

#Coronavirus has had a devastating impact on #education. Around 80% of the world’s students are now out of school.



Join us LIVE on April 7 here on @WorldBank Twitter to discuss some of the possible solutions with @JaimeSaavedra22. pic.twitter.com/6KlwU6LZSK — World Bank (@WorldBank) April 6, 2020

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 100 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 92 ألف مصاب، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 27 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 21 ألف إصابة وأكثر من 1600 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 21 ألف إصابة، وأكثر من 1800 حالة وفاة، تليها كندا بـ 15 ألف إصابة وأكثر من 250 حالة وفاة، ثم النمسا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 11 ألف إصابة وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة، وإسرائيل التي يوجد فيها أكثر من 8500 مصاب.