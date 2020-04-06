الولايات المتحدة تدرج "الحركة الإمبراطورية الروسية" في قائمة التنظيمات الإرهابية

أعلن منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلس، اليوم الإثنين، أن بلاده أضافت مجموعة "الحركة الإمبراطورية الروسية" إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال سيلس خلال إيجاز صحفي: "اليوم، الولايات المتحدة تدرج الحركة الإمبراطورية الروسية، المعروفة أيضا باسم "ريد"، إلى قائمة المنظمات الإرهابية".

ووفقا للمنسق، قادة المجموعة، ستانيسلاف فوروبيوف ودينيس غارييف ونيكولاي تروشالوف، أيضاً تم إدراجهم في قائمة العقوبات.

ولفت سيلس إلى إن خطوة وزارة الخارجية هذه كانت "غير مسبوقة" ، حيث إنه للمرة الأولى تتم إضافة مجموعة عنصرية أجنبية إلى قائمة الإرهابيين لترويجها أيديولوجية "تفوق العرق الأبيض".

وأوضح متابعاً: "ريد" هي جماعة إرهابية توفر تدريباً شبه عسكري للنازيين الجدد والمدافعين عن "التفوق الأبيض "و تلعب المجموعة دوراً هاماً في حث الأوروبيين والأميركيين ذوي التفكير المماثل على التوحد ضد أعداء مفترضين"، مضيفا أن المجموعة لديها معسكران للتدريب في سانت بطرسبورغ

وقال سيلس بهذا الخصوص: "أيادي أفراد هذه المجموعة ملطخة بدماء أبرياء".

وفقا له، قام مواطنان من السويد تدربا في معسكر للحركة "ريد" في عام 2016، بتنفيذ هجمات إرهابية في السويد ضد مهاجرين. وتم القبض عليهما وتجري محاكمتهما في محكمة سويدية.

واختتم المنسق بالقول إن الولايات المتحدة ستضيف إلى قائمة الإرهابيين كل الجماعات التي تهدد مصالحها ومصالح حلفائها.