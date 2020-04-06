الصليب الأحمر يسعى لمنع انتشار فيروس كورونا في سجون أفغانستان

أعلن مستشار العلاقات العامة في الصليب الأحمر الدولي في آسيا والمحيط الهادي، بافيل كشيسيك، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بشكل وثيق مع قيادة السجون الأفغانية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.

موسكو - سبوتنيك. وقال كشيسيك لوكالة سبوتنيك: "نحن نعمل على الخدمات الطبية للسجناء ... نحن نعمل مع سلطات السجون ووزارة الصحة الأفغانية في أربعة سجون، مع آلاف السجناء".

ووفقاً له، ترسل اللجنة الدولية أيضاً موظفين خاصين مدربين على مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى المستشفى الإقليمي في قندهار.

ولغاية 6 نسيان/أبريل، تم الكشف عن 367 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان، وتوفي سبعة أشخاص.